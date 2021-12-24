У лікарнях Тернопільщини можна безкоштовно пройти комп’ютерну томографію

В пресслужбі МОЗ повідомляють, що комп’ютерна томографія (або КТ) призначається, коли потрібно визначити стан органів грудної клітини пацієнта при неможливості проведення ПЛР-тест на COVID-19, наявності дихальної недостатності чи існуванні інших супутних патологій.

Проте мало хто з українців знає, що можна провести комп’ютерну томографію безкоштовно. Йдеться лише про ті заклади, які раніше підписали з НСЗУ контракт та мають спеціальне обладнання.

Як пацієнту зробити безоплатну КТ?

Звертаєтеся до свого сімейного лікаря (або лікаря, який займається лікуванням). Якщо є така потреба, медичний працівник виписує вам е-направлення на обстеження. Ви отримуєте е-направлення в смс-повідомленні, де вказується лише код послуги та інформація про лікаря (заклад), що створив його.

Обираєте медичний заклад, у якого є контракт з НСЗУ за пакетом “Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах”. Зробити це можна за посиланням . Також ви можете зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

. Також ви можете зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Телефонуєте до обраної клініки, щоб поцікавитися, чи є в цьому медичному закладі томограф і персонал, який може зробити комп’ютерну томографію. Якщо відповідь позитивна, записуєтеся на обстеження.

За безкоштовну комп’ютерну томографію вимагають гроші: що мені робити

Слід пам’ятати, якщо медичний заклад підписав контракт з НСЗУ за пакетом “Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах”, то вам не мають права відмовити в проведенні безоплатної комп’ютерної томографії. Якщо ви зіштовхнулися з такими діями, рекомендуємо подавати скаргу на сайті НСЗУ в розділі “Громадянам”.

Також в МОЗ нагадали, що пацієнти, які наразі перебувають на стаціонарному лікуванні мають право пройти безкоштовну комп’ютерну томографію, якщо її було назначено. Адже всі обстеження вже входять до пакету послуг і повинні проводитися в лікарні, куди громадянина було госпіталізовано.