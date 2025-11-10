Напад на поліцейського під Чортковом: агресивний водій затриманий

9 листопада 2023 року близько 9:10 на Тернопільщині, під час спецзаходів біля Чорткова, поліцейські зупинили автомобіль Mercedes за порушення правил дорожнього руху. Водій, 61-річний житель Кам’янець-Подільського, не виконав вимоги поліцейських та почав поводитися агресивно, що призвело до нападу на одного з інспекторів патрульної поліції.

Чоловіка затримали, і йому інкримінують напад на поліцейських за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Досудове розслідування триває, і для фігуранта справи може бути обрано більш жорсткий запобіжний захід.