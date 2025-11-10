У Підволочиську пʼяний чоловік напав на поліцейських

7 листопада 2023 року близько 3 ночі в селищі Підволочиськ, Тернопільської області, під час зупинки автомобіля BMW співробітники сектору реагування патрульної поліції стали жертвами нападу. Водій автомобіля, житель Херсонської області, перебував у розшуку за порушення військового обліку, а також був у стані алкогольного сп’яніння. Під час перевірки документів з’ясувалося, що водій та пасажир авто є переселенцями без відміток про реєстрацію.

Пасажир, поводячись агресивно, напав на поліцейських. В результаті, правоохоронці затримали його за статтею 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Суд обрав для порушника запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.