Борщівські поліцейські вилучили у жителя Скали-Подільської громади майже пів кілограма коноплі

За незаконне зберігання наркотичної речовини чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Співробітники відділення поліції №1 міста Борщева отримали оперативну інформацію про те, що житель селища Скала-Подільська за місцем проживання зберігає наркотичні речовини. За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України.





Під час санкціонованого обшуку у фігуранта було вилучено майже пів кілограма подрібненої речовини зеленого кольору та суцвіття рослин коноплі. Речові докази направлено на експертизу.



Триває досудове розслідування







