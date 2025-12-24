16:11 | 24.12.2025
Борщівські поліцейські вилучили у жителя Скали-Подільської громади майже пів кілограма коноплі

За незаконне зберігання наркотичної речовини чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Співробітники відділення поліції №1 міста Борщева отримали оперативну інформацію про те, що житель селища Скала-Подільська  за місцем проживання зберігає наркотичні речовини. За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України.


Під час санкціонованого обшуку у фігуранта було вилучено майже пів кілограма  подрібненої речовини зеленого кольору та суцвіття рослин коноплі. Речові докази направлено на експертизу.

Триває досудове розслідування


