“Тернопільводоканал” просить тернополян зробити запаси води
🤬На жаль, ворог намагається щораз ускладнити життя українцям. Вчорашній обстріл енергетичної інфраструктури перед Різдвом — це ще одне підтвердження цинічності окупанта.
Зважаючи на непередбачувані обставини, у яких живемо, Тернопільводоканал просить тернополян подбати не тільки про зарядження гаджетів, а й зробити запаси води.
📍Потурбуйтеся, щоб під рукою у вас завжди було кілька десятків літрів води — як питної, так і технічної.
🔻Варто нагадати, що під час тривалих блекаутів містян виручатиме і система децентралізованого водопостачання. Мова про колонки-качалки, які розосереджені у різних частинах міста, а також місця колективного водорозбору (так звані бювети). Перед вживанням воду слід прокип’ятити.