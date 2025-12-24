“Тернопільводоканал” просить тернополян зробити запаси води

🤬На жаль, ворог намагається щораз ускладнити життя українцям. Вчорашній обстріл енергетичної інфраструктури перед Різдвом — це ще одне підтвердження цинічності окупанта.



Зважаючи на непередбачувані обставини, у яких живемо, Тернопільводоканал просить тернополян подбати не тільки про зарядження гаджетів, а й зробити запаси води.



📍Потурбуйтеся, щоб під рукою у вас завжди було кілька десятків літрів води — як питної, так і технічної.



🔻Варто нагадати, що під час тривалих блекаутів містян виручатиме і система децентралізованого водопостачання. Мова про колонки-качалки, які розосереджені у різних частинах міста, а також місця колективного водорозбору (так звані бювети). Перед вживанням воду слід прокип’ятити.

Поділіться:









