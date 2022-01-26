Невакцинований вчитель з Кременця, якого через суд поновили на роботі, працює дистанційно

Вчителя з Кременця Ігоря Бендасюка, якого відсторонили від роботи через те, що він не вакцинувався, поновили на посаді. Чоловік розповів – подав до суду та виграв його.

Ігор Бендасюк працює в Кременецькому навчально-виховному комплексі, викладає музичне мистецтво. Також, каже, суд постановив, що школа має виплатити йому компенсацію за два місяці відсторонення від роботи.

Ігор Бендасюк каже, щодня має по 3 уроки. Викладає у дошкільнят та учнів 1-7 класів. З дітьми працює дистанційно, відколи поновився на роботі:

“Поставили мене в такі умови: або я здаю ПЛР-тест, або я сам йду на дистанційне навчання. Ну змушений я був піти на це, щоб школа не йшла на дистанційне навчання, я згодився під тиском. На дистанційному навчанні мені дуже важко, бо я відчуваю себе приниженою людиною”.

Вчитель працює в Кременецькому навчально-виховному комплексі, викладає музичне мистецтво

У школі спілкуватись на камеру не захотіли. Директорка навчального закладу Алла Марченко розповіла, працювати дистанційно вчителя не змушували. Жінка каже, решта педагогів щеплені від Ковіду, ще троє мають довідки про протипокази до вакцинації.

“Я вакцинуватись не збираюсь, це моє право і кожна людина має обирати сама, що робити. Ніхто не має права мені нав’язати своєї думки. Через те я і позивався до суду”, – каже Ігор Бендасюк.

Адвокат Іван Парубій каже, постанови Кабміну обов’язкові до виконання, зокрема й постанова про адаптивний карантин:

“Ця постанова дає підстави для відсторонення вчителів, але порушення процедури буде визнаватись як незаконність дій. Наказ про відсторонення від роботи може бути винесений на підставі цієї постанови, але має бути дотримана процедура в частині звернення з поданням санепідемстанції. Якщо цього нема, то порушена процедура, самостійно цього зробити директор школи не може”.

Наразі Ігор Бендасюк приходить до школи тільки, щоб заповнити журнали. Чоловік каже, з тим, що його перевели на дистанційну роботу, не погоджується, тому знову планує подавати до суду:

“Чекаю, поки рішення суду вступить в повну силу 10 лютого, і буду радитись з адвокатом. Можливо, буду подавати ще один позов за приниження моральної гідності людини і відшкодування моральних коштів”.

Скількох ще невакцинованих вчителів на Тернопільщині відсторонили від роботи – невідомо, каже начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. За її словами, загалом в області понад 30 тисяч працівників навчальних закладів, більш як 98% з них – вакциновані.

Суспільне