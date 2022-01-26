889 нових випадки COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 25 січня

889 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 25 січня 2022 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 0
одужало – 231 особа
проведено досліджень методом ПЛР – 2 862
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 118 617 осіб;
одужало – 106 957 осіб;
летальних випадків – 2 212 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 13 451 (12 263 одужало, 289 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 2 498 (2 123 одужало, 61 летальних).
– Тернопільський район – 70 324 (64 052 одужало, 1 264 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 31 181 (28 462 одужало, 554 летальних).
– Чортківський район – 34 842 (30 642 одужало, 656 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 4 653 (3 945 одужало, 53 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (123 особи):
• Борсуківська сільська ОТГ – 6
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 1
• Вишнівецька селищна ОТГ – 2
• Кременецька міська ОТГ – 32
• Лановецька міська ОТГ – 38
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ – 17
• Шумська міська ОТГ – 27
Тернопільський район (480 осіб):
• Байковецька сільська ОТГ – 3
• Бережанська міська ОТГ – 25
• Білецька сільська ОТГ – 4
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 44
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 6
• Залозецька селищна ОТГ – 2
• Збаразька міська ОТГ – 30
• Зборівська міська ОТГ – 33
• Золотниківська сільська ОТГ – 2
• Іванівська сільська ОТГ – 1
• Козівська селищна ОТГ – 14
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 1
• Микулинецька селищна ОТГ – 12
• Нараївська сільська ОТГ – 1
• Озернянська сільська ОТГ – 6
• Підволочиська селищна ОТГ – 18
• Підгаєцька міська ОТГ – 0
• Підгороднянська сільська ОТГ – 11
• Саранчуківська сільська ОТГ – 1
• Скалатська міська ОТГ – 9
• Скориківська сільська ОТГ – 23
• Теребовлянська міська ОТГ – 9
• Тернопільська міська ОТГ – 225
Чортківський район (286 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 2
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 3
• Бучацька міська ОТГ – 32
• Васильковецька сільська ОТГ – 2
• Гримайлівська селищна ОТГ – 2
• Гусятинська селищна ОТГ – 20
• Заводська селищна ОТГ – 2
• Заліщицька міська ОТГ – 14
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 4
• Колиндянська сільська ОТГ – 2
• Копичинецька міська ОТГ – 38
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
• Монастириська міська ОТГ – 41
• Нагірянська сільська ОТГ – 12
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 1
• Товстенська селищна ОТГ – 2
• Трибухівська сільська ОТГ – 4
• Хоростківська міська ОТГ – 16
• Чортківська міська ОТГ – 89