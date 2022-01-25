У Тернополі розробили інтерактивну карту сховищ та укриттів

Інтерактивну карту захисних споруд розробили у Тернополі. Про це повідомляє пресслужба міськради.

Наразі на території громади є 92 захисні споруди, з них 55 сховищ та 37 протирадіаційних укриттів, а також 127 найпростіших укриттів.

Зокрема:

– у комунальній власності міста знаходиться 3 сховища та 6 протирадіаційних укриттів;

– в обласній та районній комунальній власності 1 сховище та 8 протирадіаційних укриттів;

– у державній власності 30 сховищ та 19 протирадіаційних укриттів;

– в іншій формі власності 23 сховища та 4 протирадіаційних укриття.

Щоб скористатися інтерактивною картою, необхідно перейти за посиланням у розділі «Е-сервіси» на сайті міської ради Тернополя. На інформаційній панелі, що відкриється, можна побачити усі захисні споруди, які мають спеціальні позначення відповідно до свого призначення. Натиснувши на значок можна побачити адресу розміщення укриття, тип захисної споруди та кількість осіб, які можуть там перебувати.

Ознайомитися з іншими доступними онлайн – картами можна на сайті Тернопільської міської ради у розділі «Е-сервіси».