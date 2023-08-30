На прем’єрі фільму “Довбуш” в Тернополі буде режисер з командою

30 серпня у кінотеатрах “Злата” та Miromax відбудеться прем’єра історично-пригодницького екшену Олеся Саніна “Довбуш”.

Присутні матимуть можливість поспілкуватися з режисером фільму Олесем Саніним, продюсером фільму Максимом Асадчим, а також з акторами фільму – Сергієм Стрельниковим (Олекса Довбуш), Олексієм Гнатковським (Іван Довбуш) та Дашею Плахтій (Марічка).

До команди долучаться актори-виконавці ролей опришків (Ростислав Держипільський, Дмитро Вівчарюк, Петро та Павло Жируни, Олег Шульга), а також актори Олег Драч, Володимир Бєляєв та Олександр Мавріц.