«Новенький мікроавтобус – черговий етап у системній підтримці дитячого спорту депутатами обласної ради», – Віктор Овчарук

Придбання мікроавтобуса для школи вищої спортивної майстерності було передбачене рішенням 8-ї сесії Тернопільської обласної ради. На придбання автобусу обласна рада виділила 840 тис. грн. Вчора, 26 червня голова обласної ради Віктор Овчарук передав ключ від мікроавтобуса керівнику школи Олегу Любінському.

– Сподіваюсь, що тепер завдяки власному транспорту юні спортсмени зможуть відвідувати усі відповідальні змагання та матчі, а присутність на рейтингових іграх неодмінно підвищить спортивний рівень чемпіонів та додасть їм упевненості. Новенький мікроавтобус – черговий етап у системній підтримці дитячого спорту депутатами обласної ради. Створюючи сприятливі умови для спортивних досягнень, ми намагаємось допомогти талановитим дітям реалізуватися у рідному краї, – зазначив Віктор Овчарук.