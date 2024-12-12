Нові знання – нові можливості професійної самореалізації на Тернопільщині

У розвинених країнах світу, за даними Інституту ЮНЕСКО, різноманітною освітньою та просвітницькою діяльністю охоплено до 50% дорослого населення.

Служба зайнятості Тернопільщини також надає ряд послуг з професійного навчання дорослого населення. На сьогодні до 30 тисяч 280 грн можуть отримати на професійне навчання, перенавчання чи підвищення кваліфікації:

– зареєстровані у СЗ безробітні – сертифікат на оплату навчання + сертифікат на проживання (за потреби), також СЗ оплачує проїзд до місця навчання та у зворотному напрямку і медогляд. Навчатися за сертифікатом можна за будь якою професією, у якій є потреба в роботодавця і є ліцензований курс в будь якому закладі освіти України чи можливість стажування в роботодавця. Тільки в ЦПТО ДСЗУ є майже 100 професій та 400 напрямків;

– незайняті (люди, які не мають роботи і не зареєстровані у СЗ як безробітні) та зайняті (працівники) – ваучер на оплату навчання. Навчатися за ваучером можна за 155-ма професіями та напрямками сфер ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, фармації, цивільної безпеки, озброєння та військової техніки. Професію, заклад освіти та форму навчання (стаціонарну, заочну чи дистанційну) людина обирає самостійно.

Також, служба зайнятості сприяє у підтвердженні результатів неформального професійного навчання (набутих професійних знань, умінь і навичок, незалежно від форми їх отримання), зокрема, за професією кухар 3-6 розрядів та лише за 2 дні і отримати документ державного зразка.

За експериментальним проєктом з організації профнавчання учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни мають на вибір майже 100 робітничих професій та 400 освітніх програм за різними напрямками, зокрема Digital, енергетика, будівництво, фермерство, підприємництво, «Керування БПЛА”. Під час навчання є можливість проживання, компенсуються витрати на проїзд та проходження медогляду. Таке навчання пройшли 164 учасника бойових дій.

З початку 2024 року:

997 безробітних проходили професійне навчання або підвищували свою кваліфікацію, серед них 34 УБД, 94 ВПО, 70 людей з інвалідністю.

986 – завершили навчання, з них майже 97,3% вже працевлаштовано.

651 – отримали ваучери на оплату навчання,

14 – підтвердили результати неформального навчання за професією кухар.

Також можна скористатися безкоштовними платформами онлайн-курсів: «Дія. Цифрова освіта», Освітній портал Державної служби зайнятості, Prometheus, Lingva skills.