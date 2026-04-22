У 55 громадах Тернопільщини розкидатимуть вакцину від сказу

У квітні–травні 2026 року на території 55 громад Держпродспоживслужба у Тернопільській області проводить весняну кампанію з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу. Вакцинацію здійснюватимуть методом наземного розподілу спеціальних принад із вакциною.

Для реалізації кампанії в кожній громаді сформують робочі бригади. До їх складу увійдуть представники ветеринарної медицини, органів місцевого самоврядування, правоохоронці, а також фахівці лісового та мисливського господарства і користувачі мисливських угідь.

Фахівці наголошують: принади з вакциною є безпечними для людей і домашніх тварин. Вони мають вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку та специфічний запах м’ясо-кісткового борошна, що приваблює диких тварин.

Мешканців області закликають з розумінням поставитися до заходів і дотримуватися простих правил у разі виявлення принад:

не руйнувати їх

не брати до рук

залишати на місці для поїдання дикими тваринами

Такі заходи спрямовані на запобігання поширенню сказу та захист як тварин, так і людей.