Обвинувачені у вбивстві депутата Віталія Ващенка відмовилися давати покази

13 жовтня 2017 р. у Зборівському районному суді Тернопільської області відбулось слухання кримінального провадження № 601/2038/16-к по обвинуваченню групи осіб З., Б., Ц., К. в умисному вбивстві депутата Кременецької міської ради Віталія Ващенка (ч. 2 ст. 115 КК України), – повідомляє прес-служба апеляційного суду Тернопільської області.

Кримінальне провадження розглядається колегією суддів: Снігурський В.В. (головуючий), Іваницький О.Р., Чорна В.Г.

На початку судового засідання прокурор заявив клопотання щодо продовження обвинуваченим строку тримання під вартою, з чим захисники та їхні підзахисні не погодились.

Враховуючи, що обвинувачені вже неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності, що свідчить про їх схильність до протиправної поведінки, і, відповідно до ст. 12 КК України, їм інкримінується вчинення особливо тяжкого злочину та враховуючи наявні ризики, передбачені ст.177 КПК України, колегія суддів продовжила строк тримання під вартою .

Оскільки обвинувачені відмовились давати покази та попросили час для підготовки, судове засідання перенесено на 12 год. 9 листопада 2017 р.

Досудовим слідством громадяни З., Б., Ц. та К. обвинувачуються у тому, що 26 травня 2017 року на власному подвір’ї жорстоко побили депутата Кременецької міської ради Віталія Ващенка, спричинивши його смерть.

Пошук даного провадження в ЄДРСР судових рішень можна здійснити за № 601/2038/16-к.

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