На Тернопільщині через спалювання післяжнивних залишків ледве не згоріла дитина

19 жовтня близько 19 години в тернопільську обласну дитячу лікарню був госпіталізований 11 річний хлопчик з Бучацького району. Дитина має діагноз «Опік полум’ям ІІ-АБ ступеня шиї, тулуба справа, правої руки 27% поверхні тіла. Опікова хвороба. Шок середнього ступеня важкості».

За попередньою інформацією опіки отримано за місцем проживання внаслідок власної необережності під час спалювання батьками післяжнивних залишків кукурудзи.