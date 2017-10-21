Люди повинні бути впевнені, що вони об’єднуються, а не їх об’єднують, – Петро Ландяк

В даний час в нашій області проходить виборча кампанія до чотирьох, як влада називає, ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД, а наші партійні представники беруть в них участь до трьох: Зборівської, Ланівецької і Хоростківської. Наші представники відзначають дуже серйозну активність в цих виборах ВЕЛИКИХ ГРОШОВИХ МІШКІВ, місцевого значення, але , про їх вплив на кінцеві результати , згодом- після завершення кампанії, якої залишилося ще один тиждень.

Хочу висловити своє бачення: які завдання першочергово стоять перед народними обранцями, які напрямки є для них приорітетними, і як мають працювати в об’єднаних територіальних громадах місцеві депутати політичної партії «Громадянська позиція».

Нинішня ситуація не залишає абсолютно ніяких сумнівів у тому, що адміністративне управління в сільській місцевості обтяжене багатьма серйозними проблемами. Насамперед, це – дефіцит кваліфікованих кадрів, розпорошеність, роздробленість системи управління, гостра нестача коштів у бюджетах існуючих нині сільських рад та очевидна недостатня завантаженість продуктивно-ефективною роботою керівників цих рад. Тому «Громадянська позиція» усвідомлює потребу і загалом підтримує процес об’єднання сіл, селищ та невеликих міст України в територіальні громади. Одначе, маємо з цього приводу суттєві і, на нашу думку, конструктивні зауваження, застереження і пропозиції.

Почну з найголовнішого. Вважаємо, що державні органи влади практично не виконують покладеної на них у цій справі місії. Адже така робота мала б полягати не в технічному(!), як зараз,на жаль, відбувається, створенні великих адміністративних структур-монстрів, які центральна українська влада гучно назвала ОБ’ЄДНАНИМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ. Натомість – це має бути практичне(!) створення реальних і,головне, дієвих громад у кожному конкретному селі. А для цього вкрай необхідно надати людям допомогу у розробці та ухваленні Статутів міських, селищних і сільських територіальних громад. І Статути ці треба законодавчо підсилити допоміжними Положеннями, що передбачені чинним законодавством. Громадян, які потенційно хочуть об’єднатись у громади, треба елементарно навчити, як реально і ефективно користуватись інструментами місцевого самоврядування. Щоб люди зрозуміли свої можливості та вигоду. І тоді вони вже самостійно будуть вирішувати – у які саме, за форматом та масштабністю, Об’єднані Територіальні Громади їм варто входити, і чи взагалі є у цьому потреба…

Центральна влада повинна зрозуміти: спочатку треба створити повноцінні, реально працюючі громади сіл і селищ, детально і доступно роз’яснити їх мешканцям ймовірну доцільність об’єднання та користь від нього, аргументовано і переконливо вималювати кінцевий результат процесу. Треба, щоб громадяни були впевнені – вони добровільно об’єднуються. А не їх примусово об’єднують… Тільки у такий спосіб можуть бути втілені у життя, обіцяні владою, переваги і покращення від створення Об’єднаних Територіальних Громад (ОТГ).

Партія «Громадянська позиція» ретельно вивчає і аналізує цю ситуацію. Виходячи з наших оцінок і прогнозів, вважаємо неправильним, і навіть шкідливим, створення ОТГ у складі 10-ти та більше сіл. На нашу думку, найоптимальнішим є об’єднання 5-7 сільських населених пунктів. У таких невеликих компактних територіальних утвореннях люди краще знають один одного, тісніше спілкуються, і відтак – зможуть ефективніше і справедливіше управляти майном, грошима, розпоряджатись вільними земельними ділянками. І все це буде робитись насамперед заради користі та вигоди мешканців «своїх» сіл, а не для збагачення заїжджих бізнесменів.

Але передбачаємо, що великі ОТГ все-таки будуть створені. Тому, для такої ситуації, чітко визначили і завдання для депутатів «Громадянської позиції». Вони твердо будуть наполягати і змушувати керівництво ОТГ повертати кошти від сплати податків виключно у ті села, де ці гроші були зароблені підприємцями та фірмами , що «базуються» у цих населених пунктах. Наші депутати будуть контролювати, аби розподіл і визначення призначення цих коштів відбувались виключно на загальних зборах кожного конкретного села. Щоб ці гроші використовувались для ремонту, чи будівництва доріг, шкіл, лікарень, дитячих садочків, благоустрою територій, для облаштування спортивних та культурно-освітніх закладів та заходів.

Серйозну увагу звертаємо і на невирішену досі проблему із залученням до бюджетів Громад коштів, які мали б сплачувати бізнесмени-орендарі великих земельних масивів. Йдеться про використання ними так званих «проектних доріг» – земель між паями. Депутати «Громадянської позиції» будуть зобов’язані домагатись здійснення оплати за ці землі. І щоб гроші теж спрямовувались на потреби лише тих сіл, за землі яких оплати вчиняються. Таким чином люди нарешті отримають фінанси, які, без перебільшення, практично лежать ПІД ЇХ НОГАМИ… І якщо додаткові кошти будуть отримані (а так має бути), то в Громадах наші депутати ініціюватимуть створення Фондів допомоги громадянам, які важко хворіють, потребують, чи перенесли операції, або мають інвалідність 1-2 груп. Фонд може виплачувати потребуючим від тисячі і більше гривень.

На етапі децентралізації і створення Об’єднаних Територіальних Громад основне завдання партії та її депутатів – через навчання людей і практичну допомогу їм – зупинити руйнацію наших сіл та надати реальний поштовх для їх перспективного розвитку.

Лідер “Громадянської позиції” на Тернопільщині Петро Ландяк