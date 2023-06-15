22:18 | 15.06.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Об’єднання перинатального центру та обласної дитячої лікарні в 2023-му не буде, – повідомляють в Тернопільській обласній раді

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Об’єднання перинатального центру та обласної дитячої лікарні в 2023-му не буде, проте влада від свого наміру не відмовилася.

Відбулося засідання робочої групи Міністерства охорони здоровя щодо формування перспективного плану організації Тернопільського госпітального округу та спроможної мережі закладів охорони здоровя.

Голова постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань законності Олег Сиротюк проінформував членів робочої групи про рішення щодо підтримки звернення трудового колективу перинатального центру «Мати і дитина» про недопущення обєднання двох надкластерних закладіа.

Ані прохання трудового колективу, ані аргументи головного лікаря перинатального центру Віктора Овчарука, ані рішення постійної комісії облради з питань законності та колективне звернення народних депутатів міжфракційної групи «Тернопільщина»  робоча група МОЗ не врахувала. Її члени 15 червня в столиці підтримали майже всі пропозиції Департаменту охорони здоровя Тернопільської ОВА. Серед них і обєднання впродовж наступних двох років ряду закладів обласної ради.повідомляєОлег Сиротюк Мова, зокрема, й про обєднання перинатального центру «Мати і дитина» з обласною дитячою лікарнею. Цього року обєднання перинатального центру й обласної лікарні не буде.

Як каже представник облради, влада від свого наміру не відмовилася. Але рішення про те, обєднувати чи не обєднувати ці надкластерні заклади прийматимуть депутати Тернопільської обласної ради, тому що власником обох установ є облрада. Якщо депутати під час сесії таку пропозицію не підтримають, то МОЗ внесе зміни в свій перспективний план.

Наразі очікуємо офіційного рішення робочої групи МОЗ щодо формування перспективного плану організації Тернопільського госпітального округу та спроможної мережі закладів охорони здоровя. Ухвалити його, відповідно до Постанови №174, мають вже до 1 липня 2023-го.резюмує Олег Сиротюк. – Постійна комісія обласної ради з питань законності обовязково розгляне, проаналізує, оприлюднить та винесе на громадське обговорення офіційні документи, що надійдуть з МОЗ та Департаменту охорони здоровя ОВА. Тільки опісля їх подадуть на розгляд сесії обласної ради. Постійна комісія також інформуватиме громадськість і про основні новації плану реформування медичної галузі, складеного за пропозиціями Департаменту охорони здоровя ОВА та МОЗ.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *