На Донеччині обірвалось життя Анатолія Герасімова зі Збаражчани

На жаль, Збаразька громада знову втратила свого земляка, героїчного захисника. Про це повідомляє міський голова Роман Полікровський.

12 червня на Донеччині обірвалось життя сержанта, командира десантно-ракетного відділення Анатолія Герасімова, мешканця села Заруддя.

Щиро співчуваємо рідним та друзям воїна, який у боротьбі з російським окупантом відстоював гідне майбутнє України.

Загиблого Героя будуть зустрічати завтра, 16 червня, у сквері Героїв міста Збаража о 13.00 годині.

Далі траурний кортеж попрямує в село Заруддя до рідної оселі, де буде відправлено парастас.

Похорон – 17 червня о 12.00 годині в Церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Заруддя.