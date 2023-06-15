Тернопільські правоохоронціг викрили 49-річного чоловіка, який скоїв крадіжку майна.

До працівників поліції звернулася житель Тернопільського району. Він повідомив, що у нього викрали гаманець з банківською карткою.

Поліцейські встановили, що до протиправних дій причетний випадковий знайомий. Зловмисник і заявник разом випивали у компанії. Злодій вирішив вдатися до протиправного та викрав гаманець. Чужою карткою розрахувався в крамницях і витратив увесь залишок – понад 2 тисячі.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. За свій кримінальний вчинок тернополянин відповідатиме у суді.