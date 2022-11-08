Офіційні доходи тернополян збагатили місцеві бюджети на 4,3 млрд гривень

Оподаткування легальних доходів жителів Тернопілля посприяло надходженню до місцевих бюджетів краю 4,3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб упродовж січня-жовтня цього року. Приріст цього платежу до аналогічного періоду минулого року склав 36 відсотків.

До державного бюджету надійшло трохи більше 1,1 млрд грн податку.

«Загалом, упродовж десяти місяців цього року наші краяни перерахували до бюджетів 5,4 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Плюс до січня-жовтня минулого року склав 1,2 млрд гривень. Відрадно, що, незважаючи на складні економічні умови через війну, наслідки ворожих дій, спостерігаємо позитивну динаміку сплати цього платежу», – констатував в.о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.