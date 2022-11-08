Троє травмованих та один загиблий – наслідки двох ДТП

Не впорався з керуванням та злетів у ставок водій автомобіля Volkswagen Passat. Аварія трапилася 5 листопада о 20:30 на Зборівщині.

Водія врятувати не вдалося. Чоловік, 1989 року народження, в результаті отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Пасажирів в автівці на момент ДТП не було.

“На трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече зіткнулися автомобілі і є травмовані”, – повідомлення такого змісту надійшло на лінію “102″ 6 листопада близько 14:30.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поблизу села Великий Кунинець не розминулося дві іномарки. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Golf, виїжджаючи на головну дорогу, не пропустив автівку марки Dodge RAM1500. Уникнути удару не вдалося.

В результаті ДТП меддопомогу надавали водієві та двом пасажирам з Volkswagen GOLF.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.