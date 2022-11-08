«Коли цьомають і гладять діти»: Сергій Притула – про моменти щастя під час війни

Відомий волонтер та улюблений ведучий глядачів Нового каналу зізнався, які миті за останні вісім місяців вважає найбільш радісними

Моменти суму й розчарування українці відчувають щодня. Більше восьми місяців ми боремося за мирне небо, тож знаходимося у постійному напруженні. Водночас ми позитивний і щирий народ, тож не забуваємо про радісні хвилини. Волонтер, засновник Благодійного Фонду та ведучий проектів Нового каналу Сергій Притула розповів, коли за період війни він почувався щасливим.

– Таких моментів було, насправді, немало. Попри те, що несамовитий біль відчував неодноразово, – зізнався Сергій Притула в YouTube-проекті «Розмова». – З хороших, наприклад, коли дізнався, що товариша не вбили, а він у полоні. Попри те, що бути в полоні в росії – це жахливо, але ти розумієш, що він живий, і це вже велике щастя. Також задоволення, коли дізнаєшся, що те, що ти з Фондом організував і доправив, в прямому сенсі цього слова врятувало людям життя. І не один раз! І точно так само дозволяє мінусувати кількість окупантів на українській землі. Я знаю, скільки ми зробили Фондом для цього. Щодня приходжу та дякую і обіймаю людей, які працюють. Не можу кожному «вибити» орден за їхню роботу, але дякувати вкрай важливо.

Одним з найбільш зворушливих та щасливих моментів за період повномасштабної війни Сергій Притула вважає зустрічі зі своїми найріднішими.

– Я мав моменти радості, коли бачився з сім’єю, – ділиться волонтер. – На жаль, не маю можливості робити це частіше, ніж вдається. Та коли тебе цьомають і гладять діти, то це двоякі, змішані почуття. З одного боку, дуже велике щастя. З іншого, ти все одно не перестаєш думати про те, що є тисячі сімей, які не отримують подібної ласки, тому що росія позбавила життя чи батьків, чи дітей. І ти почуваєшся трошки навіть винним… Але я балакав з психологом, і він порадив мені припинити таким займатися, бо це деструктивно. Я ні в чому не винний. У всьому винні лише російський народ і путін.