Офіційно підтверджено випадок дифтерії в Тернопільській області

Діагноз “дифтерія” у 47-річного чоловіка підтверджено лабораторно – повідомляє Центр громадського здоров’я України. За оперативними даними, чоловік щепився від дифтерії у 2017 році, утім щодо наявності попередніх обов’язкових 8-ми щеплень за віком даних немає.

Щеплення від дифтерії формує антитоксичний імунітет, що захищає від важкого перебігу хвороби.

Уведенна чоловіку вакцина в 2017 році сформувала достатній рівень антитоксичного імунітету, що не дав розвинутися важким ускладненням.

Хворий проживає на межі Тернопільської та Хмельницької областей, по допомогу звернувся до лікаря на Тернопільщині, з яким уклав декларацію. Контактував з трьома особами, з яких одна дитина. За місцем проживання пацієнта 21 жовтня проведено дезінфекцію.

Центр громадського здоров’я та МОЗ України наголошують, що щеплення від дифтерії рекомендовано Календарем профілактичних щеплень не лише дітям, а й дорослим кожні 10 років після 16-річного віку. Україна забезпечена необхідною кількістю вакцин. Вакцинуватися можна у свого сімейного лікаря.