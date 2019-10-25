НА Тернопільщині хлопчик при смерті, бо батьки проти щеплення (відео)

У Тернопільській області лікарі четвертий тиждень борються за життя невакцинованого 3-річного хлопчика, в якого діагностували правець. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Дитині діагностували правець після того, як вона подряпала ногу. Хлопчик досі у тяжкому стані, на штучній вентиляції легенів. Дитина не була вакцинована. Через релігійні переконання батьки вирішили не робити сину щеплення.

Нині батько родини забороняє лікарям розповідати про перебіг хвороби в малого. Напередодні медики, не знаючи про заборону, розповіли про цей випадок на прес-конференції, і нині в обласному управлінні проводять службову перевірку через розголошення лікарської таємниці.

Зазначається, що у рідному селі хлопчика Космирин більшість родин – протестанти, та вони відмовляються щеплювати дітей.



