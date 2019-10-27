«Створення на Тернопільщині єдиного госпітального округу – це єдиний шлях зберегти районні лікарні», – Віктор Овчарук

Голова асоціації «Ради Тернопільщини», голова обласної ради Віктор Овчарук вважає, що центральні органи влади повинні створити в області єдиний госпітальний округ.

При цьому зберегти районні лікарні, які підпорядковуватимуться цьому медичному округу.

– Госпітальні округи – це організаційна структура, яка мала б здійснюватися за маршрутом пацієнта, якщо висловлюватися коротко. Це єдиний шлях зберегти районні лікарні, які будуть у єдиній медичній структурі і надаватимуть медичні послуги на місцях. На матеріальну базу округів обіцяли направити в область 250 мільйонів. Тому ми хотіли використати ці кошти, якщо зробимо 5 госпітальних округів, то матимемо можливість акумулювати цей капітал та закупити сучасне медичне обладнання. Але, враховуючи те, що ми не бачимо цих надходжень до бюджету, то варто зрозуміти, що нам потрібен один госпітальний округ в області. Є небезпека, якщо їх буде більше, то усі все одно підтягнуться сюди за послугами і що тоді буде із Чортківським та Кременецьким госпітальними округами. Я не хочу цього куска хліба, мені потрібно, щоб одна така структура працювала над правильним маршрутом пацієнта. Ми маємо укріпити усі заклади охорони здоров’я, – пояснив Віктор Овчарук.

Спільне бачення щодо єдиного госпітального округу Асоціація «Ради Тернопільщини» направить до обласної ради, Українській асоціації районних та обласних рад, Кабінету Міністрів України.