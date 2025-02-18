Ольга Ліщинська виконує обов’язки начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області 

Сьогодні відбулася нарада під керівництвом виконуючої обов’язки начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Ольги Ліщинської з керівниками структурних підрозділів відомства.

На нараді обговорили основні напрямки роботи ГУ ДПС в області на 2025 рік. Особливу увагу зосереджено на оптимізації робочого процесу, забезпеченні надходжень до державного та місцевого бюджетів, а також налагодженні активної співпраці із бізнес-спільнотою та громадськістю, усуненні негативних проявів тиску на бізнес.

Ольга Ліщинська зазначила, що злагоджена фахова робота команди ГУ ДПС Тернопільщини має сприяти успішному виконанню поставлених завдань в умовах складного воєнного часу, налагодженню дієвої комунікації з представниками бізнесу, зміцненню довіри до Державної податкової служби. Окремий фокус – боротьба з тіньовим сектором, особливо в таких сферах, як виробництво та торгівля тютюновими виробами, алкогольними напоями, реалізація побутової техніки, легалізація доходів.

Довідково:

Ліщинська Ольга Леонідівна – уродженка Волині.

Освіта повна вища, у 1997 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит» та здобула кваліфікацію економіста.

Роботу у податковій службі розпочала у червні 1993 року, пройшовши щаблі від старшого державного податкового інспектора до в. о. начальника ГУ ДПС у м. Києві.

З 17.02.2025 року виконує обов’язки начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області.