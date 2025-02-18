Благодійна музика: тернопільський лікар-захисник організовує збір на дрон і старлінки

Юрій Футуйма, лікар, співак та доцент кафедри хірургії Тернопільського національного медичного університету, після повернення з війни вперше виступив у концертній програмі до Дня Валентина. Його виступ відбувся у супроводі муніципального духового оркестру “Оркестра Волі”.

Цей концерт мав не лише мистецьке значення, а й благодійну мету – збір коштів на потреби українських військових. Зокрема, зараз необхідно зібрати 220 тисяч гривень для придбання дрона Mavic 3T та двох терміналів Starlink для тернопільських воїнів із 105-ї бригади, які захищають країну на передовій. Ці засоби зв’язку та розвідки допоможуть їм ефективніше виконувати бойові завдання та компенсувати втрати техніки внаслідок бойових дій.

“Розумію, що це нелегко, але якщо кожен зробить свій внесок, ми зможемо досягти цієї мети разом. Наступної неділі відбудеться ще один концерт, і так, крок за кроком, ми наблизимося до необхідної суми”, – зазначив Юрій Футуйма.

Юрій понад два роки працював у зоні бойових дій, де навчав військових надавати домедичну допомогу в перші секунди після поранення. Його знання та досвід допомогли врятувати не одне життя українських захисників.

Тернополяни, які хочуть долучитися до збору коштів, можуть зробити благодійний внесок за реквізитами 4149 6090 5456 4234