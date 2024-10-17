Оборудка на 12 млн грн: Тернопільська міськрада утридорога закупила неякісні спальні мішки для шкіл

Тернопільська міська рада на виконання заходів програми захисту населення від надзвичайних ситуацій закупила 4500 спальних мішків, передавши їх на зберігання в освітні заклади міста.

Під час проведення Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області перевірки було встановлено, що закупівля здійснювалася шляхом укладання договору з товариством з обмеженою відповідальністю без застосування відкритих торгів. Приватному постачальнику перерахували за товар бюджетні кошти на суму понад 12 млн гривень.

Представники тернопільської влади не змогли пояснити аудиторам, чому міськрада вибрала саме цього приватного постачальника, як і не змогли обґрунтувати, чому отримані спальні мішки не відповідали встановленим самою ж міською радою у договорі вимогам: товар був без сертифіката якості та належного маркування.

Вимогу Держаудитслужби щодо усунення виявлених перевіркою порушень Тернопільська міськрада намагалася оскаржити в місцевому суді. Однак суд апеляційної інстанції відмовив у задоволенні позову тернопільських чиновників.

Тим часом Тернопільська обласна прокуратура ініціювала розслідування недобросовісної закупівлі. Як результат – вручено підозру директору ТОВ, яке уклало договір із Тернопільською міською радою, за фактом вчинення злочинів, передбачених частиною п’ятою статті 191 (привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та частиною другою статті 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі Тернопільська міськрада вимагає через суд від свого постачальника замінити спальники на товар належної якості.