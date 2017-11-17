Парамедиків готуватимуть у Тернополі

Такий центр працюватиме на базі медичного університету ім. Івана Горбачевського

В Україні зароджується інституція парамедиків, які надають домедичну допомогу постраждалим в екстремальних ситуаціях. Центром підготовки професіоналів, які працюють в екстреній медичній допомозі, має стати Тернопіль. З наступного року йдеться про підготовку таких фахівців на базі Тернопільського державного мед­університету ім. Івана Горбачевського. А ще цьогоріч тут мають узятися за проведення циклу навчально-практичних курсів з домедичної допомоги для працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій та поліції.

Для втілення в життя цих проектів університет має і відповідні кадри, і матеріально-технічне забезпечення, запевняє його ректор професор Михайло Корда. Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги опорна для вищих медичних закладів України. Її науковці опублікували національного значення підручник і посібник із цієї тематики.

Команда студентів і вик­ладачів Тернопільсько­го медуніверситету під ке­рівництвом завідувача кафедри медицини катастроф і військової медицини, професора Арсена Гудими впродовж кількох років домагається успіхів і перемог на різних чемпіонатах та конкурсах з екстреної медичної допомоги і в Україні, і за кордоном. Лише цього року виборола першість на міжнародному етапі симуляційної медицини Sim Challenge в медичному університеті Любліна (Польща), вдало виступила на «Сумських медичних ралі-2017». Звісно, організовують такі заходи й на Тернопіллі. До прикладу, торік за підтримки адміністрації університету студенти зуміли провести перший відкритий чемпіонат з домедичної допомоги «Знай! Умій! Врятуй!»

Цього року ці змагання набрали іншого формату — стали Все­українською олімпіадою TernopilSimOlymp-2017 (екстрена та невідкладна медична допомога). І недарма. Адже в Тернопільському медуніверситеті впровадили в навчальний процес наскрізну програму із симуляційної медицини. Це інноваційний метод підготовки майбутніх лікарів. Тож наприкінці вересня в навчально-оздоровчому комплексі медуніверситету «Червона калина» зібралися 17 команд студентів і молодих лікарів, щоб узяти участь у новій олімпіаді. Вони представляли 13 вищих медичних навчальних закладів країни. Прибули й дві команди з Литви та одна з Польщі. Як тоді зазначив голова Всеукраїнської ради реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги Віталій Крилюк, це не лише змагання, а й навчання, щоб кожен міг вдосконалити свої навички, дізнався більше нового. Тоді студенти з Тернополя вибороли третє місце, а серед молодих лікарів тернопільці перемогли.

Тернопільський медуніверситет торік відкрив центр симуляційного навчання. Він став одним з найкращих у країні. Студенти мають змогу набувати тут навичок, використовуючи під час занять сучасні тренажери і манекени. Тепер у цьому закладі створили навчальний комплекс, який імітує відділення невідкладної допомоги багатопрофільної лікарні.

По подробиці звернувся до професора Арсена Гудими. Він зазначив, що в одній з двох кімнат розташоване функціональне ліжко з манекеном, який симулює різні серцеві ритми, пульс, артеріальний тиск, сатурацію. Є змога провести інтубацію та виконати ручну або апаратну штучну вентиляцію легень. Показники життєдіяльності манекена виводять на спеціальний монітор. Цим фантомом керують дистанційно. Навколо умовного пацієнта розмістили апаратуру для діагностики й лікування. Водночас проводять відеозйомку з чотирьох камер, синхронно записують звук. Завдяки незалежному озвучуванню асистент може зіграти роль пацієнта, відповідаючи в мікрофон на запитання студентів, які збирають анамнез, словесно реагуючи на проведене лікування. За потреби можна отримати додаткові дослідження, студенти мають змогу їх замовити з подальшим виведенням на додаткові монітори результатів рентгенологічного дослідження чи комп’ютерної томографії.

Завдяки створеному комплексу, зазначив ректор Михайло Корда, вже тепер для слухачів факультету післядипломної освіти пропонують додатковий курс кваліфікованих заходів реанімації, а для майбутніх працівників відділень невідкладної допомоги, які створюють при багатопрофільних лікарнях з цілодобовим чергуванням, розробили й напрацювали методику підготовки з командної взаємодії під час надання допомоги травмованому пацієнтові.

ПРЯМА МОВА

Уляна СУПРУН,

в.о. міністра охорони здоров’я:

— Я побувала в Тернопільському медичному університеті, спілкувалася з працівниками кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги. Співпрацюємо з ними, щоб Тернопіль став центром підготовки професіоналів, які працюють в екстреній медичній допомозі. Йдеться про диспетчерів, водіїв, екстрених медичних техніків, фельдшерів, парамедиків і лікарів, які є у складі бригад, і які працюватимуть у відділеннях екстреної допомоги, що будуть у лікарнях. Мала нагоду спостерігати тут за опрацюванням студентами навичок у центрі стимуляційного навчання. Поспілкувалася з викладачами, які вели практичні заняття. Ознайомилася з новоствореним навчальним комплексом, який імітує відділення невідкладної допомоги багатопрофільної лікарні. У студентів і викладачів університету є великий досвід і перемоги в багатьох міжнародних змаганнях, конкурсах. Це засвідчує, що вони добре знають, як надавати медичну допомогу. Тернопільщина стане для нас прикладом і центром нової організації екстреної медичної допомоги.

Урядовий кур’єр