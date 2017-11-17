Деталі Тернополя. Серединні двері

Взагалі вони називаються не серединними, а тамбурними. І так називають ті двері, котрі відділяють сходову клітку від входу. Зважаючи на те, що будинки минулого-позаминулого століття така-собі музична композиція, де кожен голос доречний, тому ці двері – витвір мистецтва.

На жаль, не всі з них дійшли до нас, і не всі збереглися в оригінальному вигляді, та все ж, мандруючими старими під’їздами, знайдеться на що глянути й що роздивитися.

Тож вирушаймо.

Анна Золотнюк.