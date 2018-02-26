Перелік пунктів обігріву, розгорнутих на території Тернопільської області

У зв’язку з тим, що на найближчі дні, 27-28 лютого, очікується погіршення погодних умов та різке похолодання, на базі обласного управління державної служби надзвичайних ситуацій України відбувається позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у режимі відео-конференції. Проходить нарада під головуванням Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, першого заступника голови Комісії Геннадія Зубка.

Від області участь у нараді беруть заступник голови облдержадміністрації Олег Валов, всі оперативні служби, а також структурні підрозділи облдержадміністрації, які відповідають за соціальну сферу, зокрема, освіта, медицина та соціальний захист населення.

На порядок денний винесено два актуальних питання. Це – про ситуацію щодо ускладнення погодних умов на території України 27-28 лютого 2018 року (інформує директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда) та про заходи центральних і місцевих органів влади щодо протидії загрозам під час ускладнення погодних умов (доповідає голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій, заступник голови Комісії Микола Чечоткін).

Водночас, після засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відбудеться нарада регіональної комісії з питань ТЕБ та НС при Тернопільській ОДА.

Нагадаємо, у ці дні температура повітря сягатиме від 12 до 16 градусів морозу. Утім, через підвищену вологість похолодання відчуватиметься різкіше. Прогнозується також хмарна погода та сніг.