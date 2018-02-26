Не сплатив аліменти — на полювання не пустять, – кажуть тернопільські лісники

6 лютого вступив в силу Закон #ЧужихДітейНеБуває, за яким суттєво посилено відповідальність за невиконання рішення суду про стягнення аліментів. З цього приводу 22 лютого в Головному територіальному управлінні юстиції у Тернопільській області відбулося засідання оперативного штабу з координації, моніторингу та контролю за станом виконання органами державної виконавчої служби рішень про стягнення аліментів за участю представників Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільської обласної ради, Тернопільської міської ради, Прокуратури Тернопільської області, ГУНП у Тернопільській області, Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства, адвокатів, представників благодійних і громадських організацій та ЗМІ, – повідомляє прес-служба Тернопільського ОУЛМГ.

Під час засідання обговорено реалізацію та застосування основних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів».

Від Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства в заході взяли участь заступник начальника Любомир Ничка та головний спеціаліст відділу лісового та мисливського господарства, охорони та захисту лісів Микола Слюсаревський.

Зазначимо, що обласне управління лісового та мисливського господарства співпрацюватиме щодо цього з Головним територіальним управлінням юстиції у Тернопільській області, так як, спеціалісти лісового управління, видаючи документи на право полювання, відтепер перевірятимуть, чи особа, яка бажає отримати відповідні документи, не є злісним неплатником аліментів. Якщо ж інформація підтвердиться, дана особа буде позбавлена цього права доти, доки не погасить увесь борг.

Разом із тим, боржника також можуть обмежити у праві на користування вогнепальною мисливською зброєю, передбачається і тимчасове обмеження боржника у праві полювання до погашення заборгованості по сплаті аліментів в повному обсязі.