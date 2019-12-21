20 грудня перестало битися серце відомого краєзнавця, історика, публіциста, невтомного працелюба, надзвичайно доброї людини Єфрема ГАСАЯ.

Це – велика втрата для родини і його рідного села Токи Підволочиського району, яке він любив по-синівському і щиро. Саме Єфрему Олександровичу токівчани завдячують тим, що 1992 року вийшла перша його книга про нашу малу Батьківщину – «Село Токи та його околиці». Через 17 літ Єфрем Гасай видав уже більш об’ємний нарис «Пам’ять Токів та їх околиць». А скільки ще таємниць з життя мого рідного села розкрив наш земляк! Спасибі йому за зібрану спадщину для майбутніх поколінь!

Як археолог забутих імен, Єфрем Олександрович без утоми вів свої «розкопки. Недаремно його життєвим кредом був «вічний пошук». Про це свідчать назви його друкованих праць «Не втомлююся шукати», «Повернуті імена», «Загублені та знайдені», сотні статей у районних, обласних та всеукраїнських періодичних виданнях.

Хтось прагне багатства, інші – слави. А для Єфрема Гасая найбільшим скарбом було творити добро для щастя інших. Завдяки невтомним старанням тернопільського слідопита сотні родин фронтовиків дізналися, де похоронені їхні родичі, десятки вихованців дитячих будинків знайшли своїх батьків. Його праця, якій він присвятив своє життя, була воістину унікальною.

Вічна пам’ять Вам, Єфреме Олександровичу! Зроблене Вами – незабутнє!

Панахида за Єфремом Гасаєм відбудеться нині, 21 грудня, о 19.30 в Домі печалі на вулиці Микулинецькій м. Тернополя.

Похорон – 22 грудня о 10.00.