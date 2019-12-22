Віктор Овчарук: «Реалізація реформи охорони здоров’я зупинилась на рівні травня 2019 року»

Голова Тернопільської обласної ради, Віце-президент Української асоціації районних та обласних рад Віктор Овчарук взяв участь у засіданні Колегії Міністерства охорони здоров’я, на якій обговорювали проблеми медичної галузі.

Під час зустрічі Віктор Овчарук наголосив на найголовнішій проблемі – недостатність коштів, які закладені на охорону здоров’я з дефіцитом бюджету – це стосується екстреної медичної допомоги, роботи парамедиків, відсутності підняття заробітної плати працівникам екстреної допомоги тощо.

– Закладено кошти на реалізацію програми Інсулін із великим дефіцитом, – підкреслив голова обласної ради. – Нині потреба області складає понад 40 млн грн. Аналогічна ситуація в краї із забезпеченням хворих з нирковою недостатністю. З 1 січня наступного року виникне проблема лікування хворих на ВІЛ/СНІД, онкологію, орфанних хворих, оскільки відсутня система централізованого постачання ліків.

Очільник Тернопільщини переконаний, що реалізація реформи охорони здоров’я зупинилась на рівні травня 2019 року.

– Попри те, що в області продовжує успішно працювати реформа сімейної медицини, залишаються відкритими багато питань стосовно перетворень, які відбуватимуться з 2020 року на рівні надання спеціалізованої допомоги. Зокрема, яким чином проводитиметься обрахунок медичної послуги, кому підпорядковуватимуться центральні районні лікарні у випадку ліквідації районів, – зазначив голова обласної ради. – З квітня не можливо буде виконати закон про медичні гарантії, адже заклади усіх рівнів не зможуть отримати відповідні кошти. Над багатьма районними та обласними лікарнями нависла загроза закриття, оскільки заклади медичної допомоги первинної та вторинної ланки стартують з першого квітня в далеко не однакових умовах.

Віктор Овчарук окреслив і проблеми із створенням Центру громадського здоров’я у зв’язку із невизначеністю статусу лабораторного центру, який сьогодні фінансується з державного бюджету.

– Звернення Тернопільської обласної ради до МОЗ України з цього питання до сьогоднішнього дня не розглянуто, – поінформував голова обласної ради. – Відтак проведення профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, імунізації, імунопрофілактики опинились під загрозою.

– Найпроблемнішим є те, що на сьогодні немає розрахунку медичної послуги, а це мало бути зроблено ще весною поточного року, – акцентував Віктор Овчарук. – Адже кожен керівник комунального некомерційного підприємства мав би чітко визначитись, яку послугу йому вигідно надавати, яке обладнання для цього необхідно докупити.

– Окрім цього, – додав голова обласної ради, – існуючим законодавством не враховано роботу кафедральних працівників підготовки лікарів-реабілітологів тощо. Є суперечності у фінансуванні бази спецмедпостачання. Не до кінця визначена робота фізкультурних диспансерів, підготовка спортивних лікарів та інше. І найголовніше – внаслідок недофінансування, зменшення субвенцій з державного бюджету фінансування захищених статей відбуватиметься з місцевих бюджетів замість забезпечення бюджету розвитку, що відбирає усілякі перспективи у галузі.

Підбиваючи підсумки сказаному, Віктор Овчарук підсумував: «Успішна реалізація реформи системи охорони здоров’я залежить від тісної співпраці профільного Комітету Верховної Ради, Міністерства та органів місцевого самоврядування».