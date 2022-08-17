Майже 30 тисяч переселенців офіційно зареєстровані у Тернопільській громаді

Тернопіль надалі залишається надійним тилом, забезпечує усім необхідним наших військовослужбовців та допомагає внутрішньо переміщеним особам, які покинули або втратили свої домівки через війну.

Станом на 17 серпня 2022 року Тернопільська міська територіальна громада прийняла 39 876 внутрішньо переміщених осіб, 12 135 з яких отримали прихисток на декілька днів, а 27 741 (з них діти: до 6 років – 3019, від 6-18 років – 4580) – залишилися у Тернопільській громаді на тривалий період.

Оскільки в Тернополі проїзд у міському громадському транспорті є безготівковий, 3161 особа з числа внутрішньо переміщених уже виготовили та отримали персоніфіковані проїзні квитки «Соціальна карта тернополянина» категорій «Загальна» і «Учнівська», ще 2041 осіб – категорії «Пільгова» для проїзду у громадському транспорті.