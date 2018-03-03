Під Верховною Радою постраждав учасник АТО з Бережан Олег Іванійчук. У місті палять шини (фото)

Зранку у суботу, 3 березня 2018 р., силовики силами Нацгвардії України та Національної поліції “зачистили” наметове містечко під Верховною Радою України. У процесі сутичок з поліцією постраждав учасник АТО з Бережан Олег Іванійчук. Тож зараз під адмінбудівлею Бережанської райради інші прихильники руху “Визволення” палять шини, – пишуть у групі Береж Інфо.

112 людей затримали під час сутичок у наметовому містечку біля будівлі Верховної Ради в центрі Києва, повідомив керівник секретаріату офісу омбудсмена Богдан Крикливенко у Facebook.

«71 особу затримано та доставлено до Печерського відділення поліції. 41 особу затримано та доставлено до Шевченківського відділення поліції», – написав Крикливенко.

За його даними, унаслідок сутичок шпиталізовані п’ятеро жителів наметового містечка та четверо співробітників правоохоронних органів.