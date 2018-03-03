Тернопільських діток запрошують зустрічати весну разом з “Промінчиками”

Ви теж вважаєте, що весна забарилася? Що вже настав час теплих сонячних днів, перших весняних квітів, веселого співу пташок, а не снігу і морозу. Якщо так, то записуйтесь з дитиною до нас на свято, де ми будемо зустрічати весну!

🏵️Для малят 2-4 роки ми вперше готуємо СЕНСОРНИЙ ДЕНЬ ЧУДЕС, де дітки познайомляться з весною через усі органи чуття: вони відчують її на смак і на дотик, познайомляться з весняними запахами і звуками, побачать, яка весна різнобарвна. Будуть багато малювати, танцювати, грати у веселі ігри, візьмуть участь у інтерактивній виставі.

🌺Діти віком 4-7 років візьмуть участь у весняній ІГРОВІЙ ПРОГРАМІ з КВЕСТОМ. Їм обов’язково треба знайти сонячні промінчики для весни, інакше зима й далі буде володарювати у березні! Ми впевнені, що діти допоможуть весні знайти дорогу до нас!

Бронюйте місце на свято по тел.067-353-1432.

Телефонуйте, і ми з радістю дамо відповідь на усі ваші питання.