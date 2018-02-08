Підприємства Петра Гадза у 2017 році стали бюджетоформуючими

За підсумками 2017 року щодо сплати податків на Буччачині, яке провело Бучацьке ОДПІ, два місцеві підприємства – ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та ФГ «Гадз», стали бюджетоформуючими у районі.

– За 2017 рік до бюджетів усіх рівнів Бучацькою ОДПІ зібрано податків та зборів у сумі 220,7 мільйонів гривень, що у порівнянні з відповідним періодом минулого року більше в 2 рази, – розповідає начальник Бучацької ОДПІ Михайло Яцина. – Найбільшу питому вагу в загальному фонді державного бюджету займає ПДВ – 53%. А 44,6% всієї сплати ПДВ по району у ТзОВ «Бучачагрохлібпром», ще 16,4% ­ у ФГ «Гадз». Також основними засадами виконання видаткової частин є виконання дохідної частини місцевого бюджету, яка формується із сплати податків платників району, від їх хорошого господарювання. Так, основними бюджетоформуючими платниками серед підприємств Бучацького району є такі, як ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та ФГ «Гадз».

Крім того, що підприємства відомого аграрія та мецената Тернопільщини Петра Івановича Гадза стали одними з найбільш бюджетоформуючих у Бучацькому районі, їх працівники отримують зарплату вищу середнього показника.

– Середньомісячна заробітна плата за січень 2017року по району становила 4127 гривень; станом на 01 грудня 2017 року її розмір склав 4938. – продовжує Михайло Яцина. – Середньомісячна заробітна плата по сільськогосподарських підприємствах району у 2017 році становить 7050 гривень. Вище такого середнього показника по району має ТзОВ «Бучачагрохлібпром».

Варто зауважити й те, що на 1000 га землі ТзОВ «Бучачагрохлібпром» працює 37 людей, на ФГ «Гадз» ­ 157, в той час, як на всіх інших сільськогосподарських підприємствах району в господарській діяльності задіяно всього-на-всього від 1 до 17 осіб.