Клуб, на створення якого тернополянку надихнула донечка, відзначив 9-річчя

У лютому тернопільському сімейному клубу «Промінчики» виповнилося 9 років.

Про пройдений шлях у соцмережах розповіла засновниця цього закладу Тетяна Іменнова:

“На душі тепло і радісно! Моя мрія створити куточок дитячого щастя збулася! Клуб живе, розвивається, кожен наш день наповнений радістю спілкування, нових відкриттів і успіхів, щиримо посмішками наших маленьких відвідувачів.

За 9 років «Промінчики» із центру раннього розвитку перетворилися на дійсно сімейний клуб, де кожен член сім’ї, незалежно від віку, може знайти щось цікаве для себе. Для діток раннього віку – інтерактивні вистави, дні чудес; для дошкільнят – майстер-класи, тематичні свята, квести, для школярів – цікаві уроки англійської, творчі та кулінарні майстер-класи, піжамні вечірки і навіть літній табір повного дня. Для всіх поколінь сім’ї – сімейні майстер-класи, тематичні марафони, конкурси, сімейні свята…

За ці 9 років через наш клуб пройшло більше 1000 дітей різного віку. Хтось був із нами 1-2 роки, а хтось залишається з нами впродовж 5 і більше років. Мені досі важко звикнути до того, що діти, які прийшли до нас декілька років тому в наймолодшу групу «Карапузи» (від року до двох), зараз ходять на підготовку до школи, а дехто з тих «карапузів» вже приходить до нас на піжамні вечірки і в літній табір для школярів. А ще я дуже рада бачити сьогодні у клубі молодших братиків і сестричок наших перших вихованців.

Мені дуже радісно і хвилююче, коли я зустрічаю своїх учнів і чую від батьків слова подяки і розповіді про успіхи дітей. Ці слова допомагають мені йти далі, розвиватися, підтримують мене у хвилини втоми і відчаю!

За час, проведений разом із вами і вашими дітьми, я зрозуміла, для чого існують «Промінчики»: щоб зробити дитинство яскравим, нести радість відкриття, творчості, щастя спілкування з однолітками, щоб допомогти дітям і батькам проводити більше часу разом, краще зрозуміти один одного.

Ці дев’ять років пролетіли, як одна мить, було все – і радість і сльози, успіхи і невдачі, але завжди поруч було тепло і радість дитячих душ!

Сьогодні я хочу сказати величезне спасибі всім своїм дорогим клієнтам, батькам наших дітей! Дякую, що повірили в мене, спасибі, що довірили «Промінчикам» найцінніше, що є у Вас в житті!

Сьогодні я також щиро дякую усій творчій команді педагогів і співробітників нашого клубу! Спасибі всім, хто працював і працює в «Промінчиках». Здоров’я, творчого натхнення, радості від спілкування з дітьми і благополуччя всім, мої дорогі колеги!

І не можу не згадати сьогодні ще одну надзвичайно важливу в моєму житті людину, людину, завдяки якій і з’явилися «Промінчики», людину, яка завжди і у всьому підтримує мене і переконана, що я – найкраща мама у світі. Від щирого серця дякую моїй улюбленій донечці Анюті за натхнення на створення клубу, за постійну підтримку і допомогу!”.

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