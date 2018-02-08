У Тернополі започаткували Дні “коронованого” письменника

Міжнародний літературний конкурс “Коронація слова” – це ковток свіжого повітря на горизонті новітньої української літератури! Нова течія! Нове віяння! Бути лауреатом чи дипломантом цього конкурсу престижно і відповідально. І якщо, ти все ж таки здобув цю відзнаку – готуйся до слави. Про тебе будуть говорити! І звичайно, про тебе будуть розповідати у Тернопільській міській бібліотеці-філії №4 для дітей – Центрі Коронації Слова.

Працівники бібліотеки започатковуємо власну бібліофішку “День “коронованого” письменника”. Цей день буде присвячений виключно одному автору.

А вчора у них – відомий український лікар, письменник, поет-пісняр, член НСПУ Олексій Волков.

На протязі дня читачі мали змогу познайомитися з біографією та творчістю О. Волкова, помандрувати сторінками відомих детективних історій, ознайомитися з рукотворною книгою-артбуком “Майстер інтелектуального детективу (виготовлений працівниками бібліотеки), взяти участь в цікавій інформаційній мозаїці”Український детектив: пригоди, таємниці, “супермени”, взяти щось для себе із бібліографічного огляду літератури “Компанія хороших книг” і побачити цікавий відеоколаж “Відомий і невідомий Олексій Волков”.