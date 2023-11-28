Підприємства Тернопільщини сплатили до бюджету майже 23,8 млн грн екологічного податку
За десять місяців цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини, які здійснюють викиди забруднюючих речовин, перерахували до бюджетів усіх рівнів 23 млн 787 тис. грн екологічного податку. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року надходження зросли на 5,8 млн гривень.
Із загальної суми до спеціального фонду місцевих бюджетів спрямовано 7 млн гривень.
Нагадаємо, що екологічний податок – це загальнодержавний обов’язковий платіж, який справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року.