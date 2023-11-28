У Тернопільскій обласній лікарні встановили новітній томограф

На Тернопільщині змонтували новітній комп’ютерний томограф, який покращить якість діагностичних послуг. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я .

“У Тернопільській обласній клінічній психоневрологічній лікарні інстальовано апарат КТ «Revolution Maxima 55», виробництва GE”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначають в МОЗ, наявність КТ-обладнання є обовʼязковою вимогою НСЗУ для контрактування закладу за Програмою медичних гарантій.

Зокрема це передбачає, що медзаклад зможе значно збільшити кількість пацієнтів, які потребують сучасного методу обстеження на безоплатній основі.

Комп’ютерна діагностика дає можливість своєчасно та достовірно діагностувати різноманітні патологічні відхилення й хвороби, а також надавати якісну та ефективну медичну допомогу.

Серед основних переваг такої діагностики: висока роздільна здатність, швидкість сканування й точність у виявленні різних захворювань та ушкоджень. Крім того, вона дозволяє лікарям здійснювати мінімально інвазивні процедури, сприяючи швидкому відновленню пацієнтів.

Також як додали в МОЗ, на базі Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні створено єдиний в області інсультний центр – STROKE-CENTER – який оснащено сучасним медобладнанням. У медзакладі надають високоспеціалізовану неврологічну та нейрохірургічну допомогу з використанням тромболітичної терапії та проведенням ендоваскулярних втручань.

Щорічно отримати медичну допомогу тут може близько 1 500 пацієнтів із гострим мозковим інсультом, медзаклад також надає медичну допомогу населенню всього регіону. Витрати на діагностику та лікування таких пацієнтів покриваються у рамках пакета НСЗУ «Медична допомога при гострому мозковому інсульті».

Наразі компʼютерний томограф вже змонтовано, а медичний персонал проходитиме необхідне кваліфіковане навчання для подальшої роботи з ним. Медики зможуть працювати з обладнанням після отримання дозволу на право експлуатації апарату від ДІЯР.

Комп’ютерний томограф був придбаний в межах програми співпраці МОЗ у партнерстві зі Світовим банком.