19:37 | 28.11.2023
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Зник неповнолітній Рамір Гавриленко. Може бути в Львівській або Тернопільській області

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Поліцейські продовжують розшукувати зниклого у Рівному неповнолітнього жителя Хмельниччини

⚠️За отриманою інформацією він може перебувати в Львівській або Тернопільській області.

➡️Нагадаємо, 26 листопада, о 17:43 до поліції надійшло повідомлення 34-річної жительки Хмельницької області, що на автовокзалі на вулиці Київській зник її 14-річний син із характерною етнічною ознакою.

▪️Гавриленко Рамір Юрійович, 05.09.2009 року народження.

❗️Зріст хлопця 168 сантиметрів. Був одягнений в чорну куртку, чорні джинси, сіру шапку з прапором України.

‼️Якщо ви володієте інформацією щодо місця перебування неповнолітнього, негайно повідомте за номером телефону 096 160 98 77, або на спецлінію 102.

Поліція Хмельницької областіПоліція Львівської областіПоліція Тернопільської області

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