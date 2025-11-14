Підсумки роботи Тернопільських аудиторів: рекордна сума відшкодувань та досудові розслідування

Упродовж січня-жовтня 2025 року фахівці Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області забезпечили відшкодування виявлених втрат на загальну суму 27,5 млн грн. Відповідні суми були виявлені під час проведення ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності організацій та установ області.

За результатами державних фінансових аудитів було впроваджено 18 пропозицій, що дозволили отримати додатковий економічний ефект у вигляді 8,3 млн грн. Крім того, завдяки своєчасним перевіркам, вдалося запобігти можливим втратам ресурсів на загальну суму 35 млн грн, що могло виникнути через неефективні управлінські рішення.

У результаті виявлених порушень, 57 посадових осіб були притягнуті до адміністративної відповідальності, ще 44 — до дисциплінарної та матеріальної. До порушників бюджетного законодавства застосовано 6 фінансових санкцій.

Матеріали 25 ревізій та перевірок були передані до правоохоронних органів. У результаті розгляду цих матеріалів, було розпочато 25 досудових розслідувань, а 16 особам вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.