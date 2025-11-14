Ігор Мельник – Герой, який віддав своє життя за Україну: пам’яті старшого розвідника ЗСУ

Ігор Мельник – 47-річний солдат, старший розвідник відділення оптичної розвідки Збройних сил України, загинув в боях за Україну 29 травня 2022 року. Його життєвий шлях став прикладом мужності та самовідданості, а його смерть залишила глибокий слід у серцях рідних та побратимів.

Народження та життя Ігоря Мельника

Ігор Мельник народився 14 березня 1975 року в місті Тернополі, де проживав до останніх днів свого життя. До початку війни він займався підприємницькою діяльністю та очолював власну фірму. Ігор був одружений та виховував двох дочок. Він був людиною, яка завжди прагнула допомогти і підтримати інших, а також мав великий авторитет серед колег та друзів.

Військова служба та героїзм

З початком повномасштабного вторгнення Ігор не залишився осторонь та одним із перших пішов добровольцем на фронт. Він служив у складі 45-ї окремої артилерійської бригади (в/ч А2943), де був старшим розвідником відділення оптичної розвідки. Ігор проявив виключну мужність, стійкість та рішучість, завжди зберігаючи вірність Військовій присязі та українському народу. Його сміливість і відданість країні стали прикладом для багатьох.

Героїчна смерть на фронті

29 травня 2022 року, під час боїв за Україну, Ігор Мельник загинув в районі між н/п Ольгівське та Полтавка Запорізької області, де його підрозділ потрапив під артилерійський обстріл. В результаті цього обстрілу він отримав поранення, несумісні з життям.

Пам’ять про Героя

3 червня 2022 року Ігоря Мельника поховали на Пантеоні Героїв у Тернополі. Без батька залишилися дві донечки, а молода дружина стала вдовою. Ігор Мельник був посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (2022) та став Почесним громадянином міста Тернополя (22 серпня 2022 року).

28 серпня 2022 року на фасаді будинку на вулиці Вербицького, 12 у Тернополі було відкрито пам’ятну дошку на честь Ігоря Мельника, що стало ще одним символом його мужності та відданості.

Молодший герой, який віддав своє життя за Батьківщину, залишиться в пам’яті на покоління вперед.