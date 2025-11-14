На Тернопільщині вилучений мікроавтобус передали на потреби ЗСУ

Зусиллями Бережанської окружної прокуратури та суду на потреби ЗСУ передано вантажний мікроавтобус

На потреби Збройних Сил України передано нерозмитнений вантажний мікроавтобус, вилученийв якості речового доказу у кримінальному провадженні

У червні 2025 року жителя Чортківського району, водія автомобіля «MERCEDES-BENZ» «Sprinter 208 D», у с. Озерна, Тернопільського району, зупинили правоохоронці у зв’язку із наявністю інформації щодо можливого незаконного використання реєстраційного номеру транспортного засобу,

Водій (пред`явив) працівнику поліції самостійно виготовлений підроблений документ, а саме свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу, бланк якого не відповідає встановленому законодавством зразку.

Під час досудового розслідування встановлено, що після ввезення вказаного мікроавтобуса на територію України, власник його своєчасно не розмитнив та не поставив належним чином на державний облік, а незаконно використовував на підставі підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Дії підозрюваного було кваліфіковано за ознаками, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документу з метою використання його підроблювачем чи іншою особою), а також за ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа).

Під час судового розгляду прокурори запропонували порушнику закону передати вилучений транспортний засіб для ЗСУ. Обвинувачений скористався пропозицією.

За рішенням суду та позиції прокурорів Бережанської окружної прокуратури автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «Sprinter 208 D»передали для потреб ЗСУ