Пішов по гриби і не повернувся – на Тернопільщині знайшли мертвого чоловіка

В лісі на Шумщині розшукували зниклого напередодні шестидесятивосьмирічного грибника. Повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.

10 листопада о 07:30 на пункт звʼязку 16-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Шумськ від співробітників національної поліції надійшло повідомлення про зникнення 68-річного жителя с. Залісці Шумської ТГ Кременецького району, який 9 листопада пішов в ліс по гриби та не повернувся.

До пошуків зниклого долучились співробітники ДСНС. Залучено 20 рятувальників, 4 одиниці техніки, кінологічне відділення зі службовою собакою та 2 безпілотні літальні апарати.

О 15:20 пошуки завершено. Громадянина, якого розшукували виявлено в лісовому масиві без ознак життя.