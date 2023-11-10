У Тернополі пересадили дві нирки від одного донора

Пересадку двох нирок від одного донора провели у Тернопільській обласній клінічній лікарні, – повідомляють у медичному закладі.



Відділення кардіохірургії і трансплантології продовжує свою діяльність в напрямку та розвитку операцій з трансплантації органів. Минулого місяця у відділенні було проведено дві операції з пересадки нирок чоловіку та жінці від одного донора.

Донором стала жінка, яка мала пухлину головного мозку, що спричинила важкий крововилив, а відтак лікарі Теребовлянської міської лікарні констатували смерть головного мозку.

«Ми дуже вдячні родині жінки, що дала згоду на вилучення органів для проведення операцій з трансплантації. Завдяки цьому вдалося врятувати життя двом пацієнтам молодого віку. У пацієнтів були хронічні захворювання нирок, обоє перебували на гемодіалізній терапії. Це означає, що їх власні нирки вже практично не функціонували, їх роботу тричі на тиждень виконував апарат «штучної нирки», – розповідає лікар-трансплантолог Олександр Кіт.

Як зазначає лікар, хронічна хвороба нирок – повільно прогресуюче захворювання. Як чоловік, так і жінка хворіли давно, поки у них не настала термінальна ниркова недостатність.

«Обоє реципієнтів періодично лікувалися у відділенні нефрології, а згодом знаходилися на програмному гемодіалізі у нашій лікарні. За рекомендацією нефролога та лікаря-трансплантолога ТОКЛ стали на лист очікування щодо необхідності трансплантації органів. Пересадка нирок – це був єдиний метод покращити їм якість життя», – наголосила трансплант-координаторка закладу Ірина Довга.

Пацієнтів уже виписали додому. Зараз вони спостерігаються у свого лікаря-трансплантолога відділення кардіохірургії та трансплантології ТОКЛ.