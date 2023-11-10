На Тернопільщині батько загиблого захисника в пам’ять про нього встановив фігуру Матері Божої

9 листопада у рамках проєкту «Козівщина Патріотична» в селі Вівся відбулося відкриття та освячення пам’ятного знаку – фігури Матері Божої, встановленої в пам’ять Героя України Дичко Олександра та його побратимів, полеглих в російсько-українській війні. Про це повідомляє Козівська селищна рада.

Ініціатором відкриття фігури Матері Божої став батько полеглого захисника – Дичко Віктор разом із родиною.

Військовослужбовець Олександр (1.04.1990 р. – 6.09.2022 р.) – народився та проживав у селищі Козлів, Тернопільського району. З 2014 року був учасником антитерористичної операції. Згодом працював у місцевій пожежній охороні.

На початку повномасштабного вторгнення знову повернувся на фронт, служив у складі 128-окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. 1 вересня 2022 року отримав важкі поранення на півдні України. 6 вересня 2022 року у військовому шпиталі м. Кривий Ріг зупинилося серце молодого захисника.

Отець Іван Козлик спільно зі священнослужителями Козівського деканату відслужили Божественну літургію, провели чин освячення води та освятили пам’ятний знак.

Опісля розпочалась мистецька програма за участю солістів Вівсянського сільського клубу, солістки Золотослобідського СБК та народного аматорського жіночого ансамблю Козлівського будинку культури.

З виставою “Я повернусь” на заході виступив зразковий дитячий театр “Дивосвіт”.

На завершення свою концертну програму виконав народний аматорський хор народної пісні «Червона калина».

Пам’ятаймо та шануймо кожного, хто поліг за незалежність України Пам’ять про загиблих – вічна. Вона у наших серцях!