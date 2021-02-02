Півзахисник аматорської команди з Підволочиська підписав контракт з професійним клубом

21-річний півзахисник підволочиського «Збруча-Агробізнес» Євген Ємаєв уклав контракт з лідером першої ліги чемпіонату України волочиським «Агробізнесом».

Євген весь сезон-2020 виступав за команду з Підволочиська, за яку провів 10 поєдинків у чемпіонаті Тернопільської області, у яких голів не забивав, натомість віддав дві гольових передачі. Також у послужному списку Ємаєва є ще один рік виступів за «Збруч-Агробізнес». Було це в 2018 році. Тоді півзахисник у 11 зіграних матчів забив два м’ячі.

Окрім «Збруча-Агробізнес» Євген Ємаєв також захищав кольори стрийської «Скали» та «Нафтовика» з Борислава.