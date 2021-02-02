У Тернополі відбудеться перший посткарантинний концерт

Вже цієї суботи, 6 лютого о 19:00 у новій локації Na пошті відбудеться перший посткарантинний концерт у Тернополі. Містян запрошують на «розколяду» – традиційне для Опілля та Прикарпаття дійство, яке замикає цикл зимових свят. «Розколяда» не має прив’язки до певної дати: це своєрідний гала-концерт, який може відбуватися з 15 січня аж до Стрітення.

На тернопільську «розколяду» завітають львівські музичні колективи Lemko Bluegrass Band і «Пиріг і батіг».

Шалений мультикультурний мікс перших можна окреслити як “традиційна українсько-американська музика”, заграна сучасно, живо і неординарно. Або ж, двома словами – лемківський блюґрасс, карпатський свінг чи гуцульський блюз.

LBB вже встигли зарекомендувати себе на просторах не тільки “дикого заходу” України та Польщі – вони також є учасниками яскравих львівських фольк- та рок-груп. Концертуючи Європою та Америкою, окрім власних західно-українських інспірацій музиканти набираються безлічі міжнаціональних впливів, щоб запропонувати слухачам унікальне трактування музики Карпат.

Міцний смак їхнім багатостилевим інтерпретаціям додають не тільки класичні скрипка, тромбон і гітара, але і дивні вінтажні та мультинаціональні інструменти – трансильванська скрипка Штроха, свінговий контрабас, діксілендовий кларнет, карпатські дримби й бубни, американське банджо і слайд-гітара, балканська бузукі, німецький мелодеон і турецький саз.

«Пиріг і Батіг» – це музично-поетичний проект митця Мар’яна Пирога, в якому учасники формують собою метафоричний «батіг» (сама назва вже натякає на тверді наміри), на меті якого – популяризація мови нашого краю за допомогою музичних, поетичних та пісенних форм (шмагань). Свою музику артисти називають трагічно-урочистим засвоювання мовного спадку з-під «культурного батога». Проект намагається з обережною шаною модернізувати народну пісню, музично трактувати поезію Павла Тичини, Степана Руданського, зрідша й інших корифеїв-їдномовців (Т.Г.Шевченко, Б.І. Антонич, М. Петренко…) і список сей лиш поповнюється авторським доробком. Довжина «батога» не є сталою, однак у Тернополі заграють Мар’ян Пиріг, Маркіян Турканик, Олександр Марусяк, Всеволод Садовий і Марк Токар.

Місце проведення – креативний кластер «Na пошті» (приміщення колишньої центральної пошти, вул. Чорновола, 4), детальна інформація тут.